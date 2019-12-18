Защита обжаловала арест экс-главы Челябинска Тефтелева

Адвокат обжаловала арест бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда, от защитника Тефтелева поступила апелляционная жалоба. Она будет передана на рассмотрение в Челябинский облсуд.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря и доставлен в Следственный комитет. Вместе с Тефтелевым был задержан экс-начальник управления капстроительства города Евгений Пашков. Они подозреваются в том, что в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, считает СК. Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о строительстве образовательного учреждения в Парковом мкр-не. Сотрудники ФСБ "разрабатывали" Тефтелева, начиная с 2017 года.

12 декабря Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу до 11 февраля Евгения Тефтелева и Евгения Пашкова.