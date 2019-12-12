Бывшего главу Челябинска отправили под арест до февраля

Центральный районный суд Челябинска отправил под арест до 11 февраля бывшего главу города Евгения Тефтелева, передает корреспондент Накануне.RU.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. На заседании следователь отметил, что Тефтелев обвиняется в особо тяжком преступлении, это подтверждается доказательствами, в том числе показаниями депутата гордумы Сергея Селещука.

"Существует возможность, что Тефтелев может скрыться от следствия, уничтожить доказательства по делу. Проводится активные следственные действия", - отметил он.

Обвиняемый и его защитник были против. Евгений Тефтелев попросил суд учесть, что у него есть заболевания, в том числе сахарный диабет, и применить домашний арест.

Защитник позицию обвиняемого поддержала, она заявила, что нет необходимости изолировать его от общества. "Обвинение предъявлено. Тефтелев частично признал предъявление обвинение", - заявила она.

Адвокат попросила суд приобщить к делу загранпаспорт обвиняемого, отметив, что последний раз он выезжал за пределы России в 2013 году. Также было ходатайство о приобщении справки о состоянии здоровья обвиняемого, где указывается, что Тефтелев нуждается в постоянном приеме препаратов.

"Он не сможет сохранить здоровье в условиях изоляции от общества", - отметила адвокат.

Также защита попросила приобщить свидетельство о праве обвиняемого на жилое помещение в Магнитогорске, в котором он зарегистрирован. Суд частично удовлетворил ходатайство, приобщив свидетельство о регистрации жилого помещения в Магнитогорске и справку о здоровье. При этом суд не стал приобщать загранпаспорт.

Ранее стало известно, что Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря и доставлен в Следственный комитет. Вместе с Тефтелевым был задержан экс-начальник управления капстроительства города Евгений Пашков. Они подозреваются в том, что в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, считает СК. Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о строительстве образовательного учреждения в Парковом мкр-не. Сотрудники ФСБ "разрабатывали" Тефтелева, начиная с 2017 года.