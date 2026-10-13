В свердловском МВД подвели итоги "зачисток" нелегальных мигрантов

13 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В свердловском МВД подвели итоги "зачисток" нелегальных мигрантов

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-Кордон 2026", проводившегося на Среднем Урале с 1 по 10 октября.
Читайте также:

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых, основной целью данного ОПМ было выявление и пресечение каналов незаконной миграции, документирование деятельности лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ, имеющих международные и межрегиональные связи, причастных к нарушениям законодательства РФ в этой сфере, а также экстремистской и террористической деятельности, незаконному обороту оружия, боеприпасов, наркотических средств и торговле людьми.

Еще одной задачей сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии стало обнаружение иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, въехавших под измененными установочными данными при наличии действующего запрета на въезд в РФ.

В проведении акции ежедневно в регионе задействовалось свыше 700 стражей порядка. В результате полицией выявлено 987 нарушений миграционного законодательства. В том числе по статьям:

  • 18.8 КоАП РФ (за нарушение режима пребывания в РФ) – 544,
  • 18.9 КоАП РФ (нарушения принимающей стороной правил пребывания иностранных граждан в РФ) – 265,
  • 18.10 КоАП РФ (осуществление трудовой деятельности без патента) – 62,
  • 18.15 КоАП РФ (нарушение работодателем правил привлечения ИГ к трудовой деятельности) – 113,
  • 19.27 КоАП РФ (предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета) – 3.

"Выдворено из России 218 человек. В отношении еще 727 иностранных граждан вынесены представления о неразрешении въезда в страну. Возбуждено 70 уголовных дел, в том числе по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) – 1, по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация по месту жительства) – 2, по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на миграционный учет) – 67", - отметил полковник Горелых.

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков поставил всему гарнизону полиции задачу: темпы работы в этом направлении не снижать и в рамках повседневной деятельности.

"Свердловская область всегда была и есть толерантным субъектом. В нашем регионе издавна в мире и согласии живет свыше 120 национальностей. Гостям с добрыми помыслами здесь всегда рады, факт. Поводы для регулярных так называемых "зачисток" дают те из ближнего и дальнего зарубежья, кто не хочет соблюдать порядки нашего государства, кто выбрал путь криминала. И таких, увы, немало. Судите сами. Только в текущем году иностранными гражданами на территории Среднего Урала совершено 458 различной степени тяжести преступлений. Из них: 3 убийства, 9 случаев причинения вреда здоровью, 6 изнасилований и покушений на изнасилование, 46 краж, 22 эпизода мошенничеств, 5 грабежей, 4 преступления террористического характера, 40 эпизодов с использованием ИТТ, 19 незаконных действий в сфере наркотрафика. Именно поэтому, чтобы стабилизировать обстановку, защитить интересы законопослушных жителей, найти и обезвредить криминальных личностей, подобные профилактические акции будут продолжены", - резюмировал Валерий Горелых.

Теги: нелегалы, полиция, мигранты, итоги, МВД


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.10.2026 08:14 Мск Полиция провела рейд на Уралмаше в поисках нелегальных мигрантов
Ранее 02.10.2026 10:27 Мск Свердловская полиция устроила массовые "зачистки" нелегальных мигрантов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети