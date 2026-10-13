В свердловском МВД подвели итоги "зачисток" нелегальных мигрантов

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-Кордон 2026", проводившегося на Среднем Урале с 1 по 10 октября.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых, основной целью данного ОПМ было выявление и пресечение каналов незаконной миграции, документирование деятельности лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ, имеющих международные и межрегиональные связи, причастных к нарушениям законодательства РФ в этой сфере, а также экстремистской и террористической деятельности, незаконному обороту оружия, боеприпасов, наркотических средств и торговле людьми.

Еще одной задачей сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии стало обнаружение иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, въехавших под измененными установочными данными при наличии действующего запрета на въезд в РФ.

В проведении акции ежедневно в регионе задействовалось свыше 700 стражей порядка. В результате полицией выявлено 987 нарушений миграционного законодательства. В том числе по статьям:

18.8 КоАП РФ (за нарушение режима пребывания в РФ) – 544,

18.9 КоАП РФ (нарушения принимающей стороной правил пребывания иностранных граждан в РФ) – 265,

18.10 КоАП РФ (осуществление трудовой деятельности без патента) – 62,

18.15 КоАП РФ (нарушение работодателем правил привлечения ИГ к трудовой деятельности) – 113,

19.27 КоАП РФ (предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета) – 3.

"Выдворено из России 218 человек. В отношении еще 727 иностранных граждан вынесены представления о неразрешении въезда в страну. Возбуждено 70 уголовных дел, в том числе по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) – 1, по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация по месту жительства) – 2, по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на миграционный учет) – 67", - отметил полковник Горелых.

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков поставил всему гарнизону полиции задачу: темпы работы в этом направлении не снижать и в рамках повседневной деятельности.

"Свердловская область всегда была и есть толерантным субъектом. В нашем регионе издавна в мире и согласии живет свыше 120 национальностей. Гостям с добрыми помыслами здесь всегда рады, факт. Поводы для регулярных так называемых "зачисток" дают те из ближнего и дальнего зарубежья, кто не хочет соблюдать порядки нашего государства, кто выбрал путь криминала. И таких, увы, немало. Судите сами. Только в текущем году иностранными гражданами на территории Среднего Урала совершено 458 различной степени тяжести преступлений. Из них: 3 убийства, 9 случаев причинения вреда здоровью, 6 изнасилований и покушений на изнасилование, 46 краж, 22 эпизода мошенничеств, 5 грабежей, 4 преступления террористического характера, 40 эпизодов с использованием ИТТ, 19 незаконных действий в сфере наркотрафика. Именно поэтому, чтобы стабилизировать обстановку, защитить интересы законопослушных жителей, найти и обезвредить криминальных личностей, подобные профилактические акции будут продолжены", - резюмировал Валерий Горелых.