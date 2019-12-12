Экс-начальника управления капстроительства Челябинска Евгения Пашкова арестовали

Центральный районный суд заключил под стражу до 11 февраля экс-начальника управления капстроительства Челябинска Евгения Пашкова.

В ходе судебного заседания обвиняемый рассказал, что проживает в Магнитогорске и работает в ПО "Монтажник".

Следствие ходатайствовало о заключении Пашкова под стражу на два месяца. Прокурор заявил, что Пашков обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, которое относится к коррупционным.

"Следствием представлены убедительные доказательства, что он может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства", - заявил он.

Евгений Пашков выступил против ареста. Его адвокат просил отложить заседание, продлив обвиняемому срок задержания, чтобы сторона защиты смогла представить свои доказательства, в частности справку о состоянии здоровья, а также документы, подтверждающие возможность у Пашкова проживать в Челябинске на время следствия.

Сам Пашков заявил, что не страдает никакими заболеваниями.

Суд ходатайство адвоката не удовлетворил.

По версии следствия, Тефтелев и Пашков получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Отметим, ПО "Монтажник" - предприятие, получавшее подряды на стройку конгресс-холла на реке Миасс