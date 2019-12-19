"Единая Россия" приостановила членство в партии экс-главы Челябинска Тефтелева и исключила депутата Селещука

"Единая Россия" приостановила членство в партии экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева на период следственных действий. Соответствующее решение принято на заседании президиума регионального политсовета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Единой России".

Также принято решение об исключении из "Единой России" Сергея Селещука за действие, дискредитирующее партию.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря, а на следующий день заключен под стражу. Он обвиняется в получении взятки. Вместе с Тефтелевым был задержан экс-начальник управления капстроительства города Евгений Пашков. Сергей Селещук проходит по уголовному делу свидетелем. По версии следствия, обвиняемые получили взятку в особо крупном размере от депутата за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о строительстве образовательного учреждения в Парковом мкр-не. Сотрудники ФСБ "разрабатывали" Тефтелева, начиная с 2017 года.

17 декабря депутаты Челябинской гордумы освободили Сергея Селещука от должности председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу.