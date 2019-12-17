В Челябинске депутат, который проходит свидетелем по делу Тефтелева, лишился должности в гордуме

Депутаты Челябинской гордумы освободили Сергея Селещука от должности председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Как сообщил председатель гордумы Андрей Шмидт, это личное решение Сергея Селещука.

"Уважаю его личное мнение. Заявление о сложении полномочий в качестве депутата не поступало. Заявление об уходе с должности председателя комиссии поступило только сегодня, датировано оно вчерашним днем. Работа комиссии продолжится, у председателя комиссии два заместителя", - подчеркнул он.

Нового председателя комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу утвердят на следующем заседании городского парламента.

Добавим, что Сергей Селещук проходит свидетелем по уголовному делу в отношении экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева и бывшего начальника управления капстроительства города Евгения Пашкова. По версии следствия, обвиняемые получили взятку в особо крупном размере от депутата за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.