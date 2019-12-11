В СК прокомментировали задержание экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

В СУ СК России прокомментировали задержание бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева.

Как следует из сообщения на сайте регионального управления СК, на двух бывших сотрудников администрации города возбуждены уголовные дела по факту получения взяток.

"Подозреваемые в период исполнения должностных обязанностей, получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов", - говорится в тексте сообщения.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения Тефтелеву.

Ранее источник Накануне.RU, близкий к представителям силовых структур Челябинской области, сообщил, что Тефтелева задержали сотрудники регионального управления ФСБ России.

"Речь идет о строительстве образовательного учреждения в Парковом мкр-не. Сотрудники ФСБ "разрабатывали" Тефтелева, начиная с 2017 года. Силовики уверены, что Тефтелев получил от руководителя подрядной организации, которая занималась строительством школы, крупную сумму денег. Тефтелев был задержан в Магнитогорске", - отметил источник.