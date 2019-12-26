Суд оставил под арестом экс-начальника управления капстроительства Челябинска

Областной суд оставил под арестом экс-начальника управления капстроительства Челябинска Евгения Пашкова.

Напомним, 12 декабря Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следствия заключил под стражу до 11 февраля бывшего чиновника.

"Обжалуя постановление районного суда, адвокат и его подзащитный просили его отменить, избрать в отношении Пашкова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в частности домашний арест или залог в размере 2 миллионов рублей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

Суд апелляционную жалобу оставил без удовлетворения.

Пашков обвиняется в получении взятки. По версии следствия, он и бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.