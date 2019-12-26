Челябинский областной суд оставил под арестом экс-главу города Тефтелева

Челябинский областной суд оставил под арестом бывшего главу города Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки.

Напомним, 12 декабря Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следствия заключил под стражу до 11 февраля бывшего чиновника. Арест обжаловал адвокат обвиняемого.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе облсуда, адвокат просил избрать в отношении его подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд апелляционную жалобу не удовлетворил.

"Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защитника обвиняемого Евгения Тефтелева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда г. Челябинска от 12 декабря 2019 года", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан Евгений Пашков. Они обвиняются в том, что в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, считает СК. Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о строительстве образовательного учреждения в Парковом мкр-не. Сотрудники ФСБ "разрабатывали" Тефтелева, начиная с 2017 года.