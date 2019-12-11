Сотрудники ФСБ разрабатывали Евгения Тефтелева, начиная с 2017 года

Источник Накануне.RU, близкий к представителям силовых структур Челябинской области, сообщает, что бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева задержали сотрудники регионального управления ФСБ России по подозрению в получении крупных взяток и превышении полномочий.

"Речь идет о строительстве образовательного учреждения в Парковом мкр-не. Сотрудники ФСБ "разрабатывали" Тефтелева, начиная с 2017 года. Силовики уверены, что Тефтелев получил от руководителя подрядной организации, которая занималась строительством школы, крупную сумму денег. Тефтелев был задержан в Магнитогорске. Как только сотрудники ФСБ передадут материалы уголовного дела на Тефтелева в Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области, в СК должны будут прокомментировать состав обвинения", - сообщил источник.

Напомним, экс-глава Челябинска был задержан сегодня в Магнитогорске. Его увезли на допрос в Следственный комитет.