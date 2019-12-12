Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев признал вину в получении взяток

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев признал вину в получении взяток. По данным источника Накануне.RU, близкого к силовым структурам Челябинской области, задержанный бывший градоначальник Челябинска намерен сотрудничать со следствием.

"Евгений Николаевич в разговоре со следователями признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием", - отметил источник. По данным инсайдера, защита Тефтелева и он сам, приняв решение о признании вины, будут добиваться самого мягкого приговора суда насколько это возможно в рамках расследования этого уголовного дела.

Признание вины экс-мэром Челябинска, возможно, поможет ему смягчить срок на 4-5 лет заключения.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске задержан экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев. По этому делу проходят два чиновника городской администрации. Подозреваемые в период исполнения должностных обязанностей, получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, считает СК.

Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о строительстве образовательного учреждения в Парковом мкр-не. Сотрудники ФСБ "разрабатывали" Тефтелева, начиная с 2017 года. Силовики уверены, что Тефтелев получил от руководителя подрядной организации, которая занималась строительством школы, крупную сумму денег.

В ноябре прошлого года тогда еще губернатор Борис Дубровский объявил об отставке главы Челябинска Евгения Тефтелева. Врио был назначен Владимир Елистратов, а Тефтелев получил должность заместителя губернатора. После отставки Дубровского врио губернатора был назначен Алексей Текслер, который в апреле освободил Тефтелева от должности вице-губернатора.