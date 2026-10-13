Тюменская область - в тройке лидеров рейтинга "ЭКГ-регион"

Тюменская область - в тройке лидеров рейтинга "ЭКГ-регион", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Список подготовили RAEX и команда ЭКГ-рейтинга. В рейтинге оценивается вклад регионов России в достижение целей национального развития страны.

Тюменская область заняла третье место.

"Рейтинг "ЭКГ-регион" зарекомендовал себя как современный инструмент оценки развития регионов, их достижений, учитывающий различные направления: деятельность органов власти, кадровую политику, экологию. Особое внимание уделяется оценке вклада компаний, в центре внимания которых не только коммерческие интересы, но и дополнительные социальные гарантии для сотрудников. Для региона важно, как компании участвуют в развитии территорий своего присутствия: реализуют социальные проекты, повышают качество жизни и формируют комфортную городскую среду. Ряду тюменских предприятий присвоена высшая оценка в этой сфере. Мы видим вклад компаний в развитие Тюменской области", - прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.



Всего в рейтинг вошли 82 региона.

На первом и втором месте Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, соответственно.

Природа их успехов схожа. Главные нефтегазовые регионы страны могут гордиться одними из самых высоких в стране удельными экологическими характеристиками, что, в общем, вполне объяснимо: умеренные объемы водопользования и загрязнения атмосферы выглядят и вовсе несущественными на фоне прокачанных углеводородами ВРП. Среди кадровых показателей регионы выигрывают по характеристикам благосостояния населения, демонстрируя при этом неплохие показатели по ожидаемой продолжительности жизни. А вот рождаемость и миграционный прирост в российских нефтегазовых столицах могли бы быть и выше. В госуправлении позиции регионов поддерживаются весьма высокой бюджетной обеспеченностью и достаточно строгой дисциплиной финансирования нацпроектов.