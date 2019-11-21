07 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Глава УМВД по Тюмени Евгений Козлов глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов (2019) | Фото: УМВД по Тюменской области

В здании УМВД по Тюменской области и квартире его бывшего главы идут обыски

В здании тюменского областного управления МВД и в квартире его бывшего главы Юрия Алтынова идут обыски, сообщает Telegram-канал "Тюменская уМоора".

Мероприятия проводят сотрудники областного управления ФСБ. Они проводятся по одному из уголовных дел. Канал подчеркивает, что из-за этого откладывается назначение Алтынова советником губернатора региона.

Получить комментарии пресс-служб областных управлений МВД и ФСБ на момент публикации не удалось.

Напомним, Алтынов покинул пост в конце сентября, это стало для его подчиненных неожиданностью.

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В здании УМВД по Тюменской области и квартире его бывшего главы идут обыски

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Теги: Юрий Алтынов, обыски, УМВД по Тюменской области



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