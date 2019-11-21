В здании УМВД по Тюменской области и квартире его бывшего главы идут обыски

В здании тюменского областного управления МВД и в квартире его бывшего главы Юрия Алтынова идут обыски, сообщает Telegram-канал "Тюменская уМоора".

Мероприятия проводят сотрудники областного управления ФСБ. Они проводятся по одному из уголовных дел. Канал подчеркивает, что из-за этого откладывается назначение Алтынова советником губернатора региона.

Получить комментарии пресс-служб областных управлений МВД и ФСБ на момент публикации не удалось.

Напомним, Алтынов покинул пост в конце сентября, это стало для его подчиненных неожиданностью.