Процесс над бывшим главой УМВД по Тюменской области закрыли от СМИ

Центральный районный суд Тюмени закрыл от журналистов процесс над бывшим главой регионального УМВД Юрием Алтыновым, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Дело будут рассматривать без предварительного слушания, сразу будет заседание. Но попасть на него не получится – доступ в здание суда ограничен, зайти могут могут только участники процесса", - сообщили Накануне.RU в инстанции.

Напомним, обыски в здании УМВД по Тюменской области и в квартире его бывшего начальника прошли 21 ноября 2019 г. В тот же день его задержали. Ему вменяют получение взятки. При этом Алтынов покинул пост незадолго до обысков - в конце сентября того же года, что стало для его подчиненных неожиданностью. Первое заседание суда по делу бывшего начальника главка состоится 20 ноября.