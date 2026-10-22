Новый СанПиН отменяет внеурочную деятельность

С 1 сентября вступил в силу новый СанПиН 2.3/2.4.4282-26 к организации общественного питания. Так как Минпросвещения РФ недавно увеличило внеурочную деятельность до 10 часов в неделю, или по 2 урока ежедневно, новые нормы фактически отменяют методические рекомендации ведомства, разосланные недавно в регионы.

О новых рекомендациях в сентябре сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Но в новом СанПиНе четко регламентируется количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима обучения (приложение № 12). Так, при нахождении ребенка в школе до 6 часов полагается один прием пищи, более 6 часов - не менее двух. Это завтрак и обед для первой смены и обед и полдник для второй смены.

"Если ребенок находится в школе более 6 часов, школа обязана его покормить второй раз!" - обратил внимание на новые нормы учитель истории Иннокентий Кресик.

Он пишет, что в те дни, когда в расписании стоит 6 уроков, а школа не обеспечивает вторым бесплатным горячим питанием, "внеурочка" в принципе невозможна. А у детей всегда не менее 6 уроков.

При этом статус внеурочных занятий вызывает вопросы. В законе об образовании указывается на их добровольность. Но Минпрос настаивает на том, что школьники обязаны их посещать, хотя они не предусмотрены учебным планом. Родители жалуются на огромную нагрузку и добровольно-принудительный характер "внеурочки".