В Тюмени назначена дата первого заседания по делу бывшего главы УМВД Юрия Алтынова

Центральный районный суд Тюмени назначил дату первого заседания по делу бывшего главы областного УМВД Юрия Алтынова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным картотеки суда, оно начнётся в полдень 20 ноября.

Напомним, обыски в здании УМВД по Тюменской области и в квартире его бывшего начальника прошли 21 ноября 2019 г. В тот же день его задержали. Ему вменяют получение взятки. Он покинул пост в конце сентября того же года, это стало для его подчиненных неожиданностью.