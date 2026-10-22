В Екатеринбурге суд забрал 1,7 млн рублей у умершего пенсионера

В Екатеринбурге суд вынес решение о возврате в федеральную собственность более 1,7 млн рублей, оставшихся после смерти пенсионера.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пожилой мужчина скончался еще в ноябре 2014 года, однако соответствующая запись в органах ЗАГС почему-то не была внесена. При этом уралец получал страховую пенсию по старости. Выплаты шли на расчетный счет, открытый в банке.

На сегодняшний день остаток по счету составлял свыше 1,7 млн рублей. Как выяснили в прокуратуре, дочь пенсионера в права наследства не вступила, а других наследников у мужчины не было. По закону, в таком случае средства являются выморочным имуществом и переходят в доход государства.

По итогам проверки Ленинский районный суд Екатеринбурга официально признал пенсионера умершим. Лежавшие на его счету деньги будут возвращены в федеральную собственность.

Напомним, недавно екатеринбургской пенсионерке в документах указали несуществующую дату рождения. В ситуации также пришлось разбираться прокуратуре.