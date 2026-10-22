Благоустройство в Екатеринбурге: набережную Исети и Ольховки и парк 50-летия ВЛКСМ откроют до конца года

Сотрудники департамента благоустройства администрации Екатеринбурга проконтролировали ход работ по обновлению набережной рек Исети и Ольховки и парка имени 50-летия ВЛКСМ. Оба общественных пространства благоустраивают в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Работы на обоих объектах идут со значительным опережением, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Работы на этих объектах ведутся опережающими темпами. Сейчас готовность парка 50-летия ВЛКСМ составляет 95%, набережной Исети и Ольховки – 90%. Посадка деревьев и кустарников завершена примерно на 80%. В этом году оба пространства будут открыты для горожан", – утверждают подрядные организации.

На набережной Исети и Ольховки от улицы Колмогорова до дома № 11 по улице Гражданской уже обустроили дорожки, смонтировали системы освещения и водоотведения, подпорные стенки. Продолжается установка малых архитектурных форм и высадка зеленых насаждений. На объекте будет высажено 255 молодых крупномерных деревьев, 1 780 кустарников и 8 345 многолетних растений.

По итогам работ на территории появятся 13 функциональных площадок для спокойного отдыха, проведения мероприятий, занятий спортом и игр. Одним из ключевых элементов будет смотровая площадка. У исторической плотины на улице Колмогорова станет доступен переход между берегами.

В парке имени 50-летия ВЛКСМ продолжается второй этап благоустройства. В рамках него уже обустроена система освещения из 127 светильников на 33 опорах. На территории завершается укладка асфальтового покрытия и установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, качелей, каруселей и детских игровых комплексов на резиновом покрытии.

После завершения работ здесь будут доступны новые детские игровые зоны и пространства для тихого отдыха. Благоустройство охватывает территорию парка в несколько этапов: первая часть, обновленная в 2025 году, уже открыта для горожан. она включает детские и спортивные зоны, а также площадку для выгула собак.

Отметим, что работы на обоих объектах идут со значительным опережением – по контракту срок завершения намечен на конец 2027 года.

Напомним, парк имени 50-летия ВЛКСМ стал лидером голосования в рамках проекта ФКГС по итогам 2024 года: за его благоустройство проголосовали более 100 тысяч горожан. Набережная рек Исети и Ольховки стала победителем голосования, прошедшего в 2025 году. С 2017 года в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" (с 2025 года — в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни") в Екатеринбурге благоустроены 11 общественных территорий.