Латвия ужесточает контроль за зерном из России и Белоруссии

Латвия с сентября проверяет каждую партию зерна из России и Белоруссии. Об этом рассказала глава Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите‑Роке. Главная цель - выяснить, не везут ли зерно из новых российских регионов, сообщает "Ъ".

Сотрудники VID изучают документы по всем зерновым грузам. Продовольственно‑ветеринарная служба берет пробы транзитного зерна и отправляет их на анализ в лаборатории Франции и Великобритании. Если экспертиза подтвердит, что зерно с указанных территорий, получателей сразу предупредят. В Латвии это может привести к ограничениям для перевозчика, а иногда - к запрету на транзит зерна через страну. К 8 октября пробы из партий российской пшеницы брали уже десять раз.

По данным главы VID, за девять месяцев транзит зерна из России и Белоруссии вырос в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. Из России через Латвию перевезли 689,9 тыс. т - в прошлом году было 303,3 тыс. т. Из Белоруссии - 131,4 тыс. т против 60,8 тыс. т годом ранее. К 6 октября транзит российского зерна достиг 742 тыс. т, а за весь 2025 год он составил около 652 тыс. т.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал ЕС полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам, заявив, что они несут гибридные угрозы и способствуют дестабилизации, а нынешний год может стать рекордным по числу нелегальных мигрантов в республике.