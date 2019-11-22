Арестован экс-начальник УМВД по Тюменской области

Ленинский райсуд Тюмени отправил под домашний арест бывшего начальника управления МВД по Тюменской области Юрия Алтынова, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, обыски в здании УМВД по Тюменской области и в квартире его бывшего начальника прошли 21 ноября. В тот же день его задержали. Пресс-службы областных управлений МВД и ФСБ не комментируют случившееся.

Суд принял решение арестован экс-силовика до 20 декабря.

По данным "Ъ", Алтынова проверяют на коррупцию по делу замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции Дмитрия Габова и экс-главы филиала паспортно-визового центра МВД Валерия Калалба. Их обвиняют в вымогательстве у бизнесменов Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова 85 млн руб.

Напомним, Алтынов покинул пост в конце сентября, это стало для его подчиненных неожиданностью.