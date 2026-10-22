Украина торопится до конца года открыть два переговорных кластера по вступлению в ЕС

Украина хочет до конца года открыть два оставшихся переговорных кластера по вступлению в Евросоюз (ЕС).

По данным Politico, на Украине торопятся – выборы в европейских странах в 2027 г. могут затруднить этот процесс. Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Всеволод Ченцов полагает, что было бы хорошо завершить открытие всех шести кластеров до конца года.

По его словам, в 2027 г. сделать это будет "сверхсложно". Как сообщили источники издания, Киев рассчитывает на соответствующее решение Совета ЕС в середине декабря, пишут "Ведомости".