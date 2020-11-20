Домашний арест экс-главы УМВД по Тюменской области продлён на полгода

В Центральном райсуде Тюмени состоялось первое заседание по делу бывшего главы областного управления МВД Юрия Алтынова. На нём продлили домашний арест экс-силовика, сообщили Накануне.RU в инстанции.

"Домашний арест продлён до 6 мая 2021 г. Следующее заседание начнётся в 10.00 23 ноября", - уточнили в суде.

Напомним, обыски в здании УМВД по Тюменской области и в квартире его бывшего начальника прошли 21 ноября 2019 г. В тот же день его задержали. Ему вменяют получение взятки. При этом Алтынов покинул пост незадолго до обысков – в конце сентября того же года, что стало для его подчиненных неожиданностью.