Экс-глава УМВД по Тюменской области не признаёт вину в получении взятки

Бывший глава управления МВД по Тюменской области Юрий Алтынов не признаёт вину в получении взятки, об этом сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областной прокуратуры Елена Мельникова.

Сегодня в Центральном райсуде Тюмени состоялось очередное заседание по делу бывшего главного полицейского региона. На нём было оглашено обвинительное заключение. Кроме того, высказались фигуранты. Алтынов вину не признал. А вот бывший начальник паспортно-визового центра главка Валерий Калалб частично согласился с вменяемым ему пособничеством во взяточничестве.

Следующее заседание состоится 2 декабря.

Напомним, обыски в здании УМВД по Тюменской области и в квартире его бывшего начальника прошли 21 ноября 2019 г. В тот же день его задержали. Ему вменяют получение взятки. При этом Алтынов покинул пост незадолго до обысков – в конце сентября того же года, что стало для его подчиненных неожиданностью.