Губернатор Прикамья: "система общественного транспорта представляет собой исторически сложившийся хаос"

Переход на новую транспортную модель прокомментировал губернатор Пермского края Максим Решетников во время онлайн-конференции в социальной сети инстаграм, передает корреспондент Накануне.RU.

По проблеме транспортной доступности, как отметил Максим Решетников, было много вопросов. Поэтому глава региона прокомментировал ситуацию в целом.

"Вся система представляет собой некий исторически сложившийся хаос. У нас есть маршруты, где перевозчики сами устанавливают тарифы, то есть, по большому счету, ничем не ограничены.Есть маршруты, где все постоянно меняется: не выполняется расписание, подвижной состав автобусов какой попало - еще наших дедушек возили. Качество обслуживания низкое, уровень недовольства жителей - запредельный. В сельской местности ни до больницы, ни до школы, ни до почты, ни до банка, не добраться. Эту ситуацию надо менять. Поэтому весь этот год мы активно прорабатывали новую модель транспортного обслуживания. В декабре-январе заканчивается проработка новой схемы маршрутной. Причем и на край в целом, и на Пермь - она работает по своей отдельной сети", - сообщил губернатор, отметив, что после того, как будет утверждена маршрутная сеть, будет изменена вся схема работы.

Будет установлено единое тарифное меню, на весь край. Деньги, которые будут платить пассажиры, будет зачисляться в краевой бюджет и за счет этих денег будет оплачиваться работа перевозчиков, задача которых только одна - вовремя возить пассажиров на автобусах, возраст которых не будет превышать 10 лет.

"Темой транспорта будем заниматься весь 2019 год самым плотным транспортом. Общественный транспорт – общественная услуга и то, что мы ее отдали в руки частного бизнеса, который сам себя регулирует, где хочет ездит, где хочет не ездит – неправильно, потому что в результате пострадали поселки, село, тарифы, чтобы съездить в больницу, стали неподъемными для многих категорий жителей", - сообщил глава региона.

Он подчеркнул, что поставлена задача в первом полугодии следующего года представить подробную и детальную маршрутную схему.