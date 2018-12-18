Губернатор Прикамья: "система общественного транспорта представляет собой исторически сложившийся хаос"

18 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

Губернатор Прикамья: "система общественного транспорта представляет собой исторически сложившийся хаос"

Переход на новую транспортную модель прокомментировал губернатор Пермского края Максим Решетников во время онлайн-конференции в социальной сети инстаграм, передает корреспондент Накануне.RU.

По проблеме транспортной доступности, как отметил Максим Решетников, было много вопросов. Поэтому глава региона прокомментировал ситуацию в целом.

"Вся система представляет собой некий исторически сложившийся хаос. У нас есть маршруты, где перевозчики сами устанавливают тарифы, то есть, по большому счету, ничем не ограничены.Есть маршруты, где все постоянно меняется: не выполняется расписание, подвижной состав автобусов какой попало - еще наших дедушек возили. Качество обслуживания низкое, уровень недовольства жителей - запредельный. В сельской местности ни до больницы, ни до школы, ни до почты, ни до банка, не добраться. Эту ситуацию надо менять. Поэтому весь этот год мы активно прорабатывали новую модель транспортного обслуживания. В декабре-январе заканчивается проработка новой схемы маршрутной. Причем и на край в целом, и на Пермь - она работает по своей отдельной сети", - сообщил губернатор, отметив, что после того, как будет утверждена маршрутная сеть, будет изменена вся схема работы.

Будет установлено единое тарифное меню, на весь край. Деньги, которые будут платить пассажиры, будет зачисляться в краевой бюджет и за счет этих денег будет оплачиваться работа перевозчиков, задача которых только одна - вовремя возить пассажиров на автобусах, возраст которых не будет превышать 10 лет.

"Темой транспорта будем заниматься весь 2019 год самым плотным транспортом. Общественный транспорт – общественная услуга и то, что мы ее отдали в руки частного бизнеса, который сам себя регулирует, где хочет ездит, где хочет не ездит – неправильно, потому что в результате пострадали поселки, село, тарифы, чтобы съездить в больницу, стали неподъемными для многих категорий жителей", - сообщил глава региона.

Он подчеркнул, что поставлена задача в первом полугодии следующего года представить подробную и детальную маршрутную схему.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Губернатор Прикамья: "система общественного транспорта представляет собой исторически сложившийся хаос"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Максим Решетников, прямой эфир, инстаграм, транспортная модель



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2018 13:20 Мск В Перми объявили конкурс на закупку газовых автобусов, но забыли про необходимую инфраструктуру
Ранее 05.12.2018 08:38 Мск Глава Перми объявил выговор двум начальникам департаментов администрации
Ранее 20.11.2018 14:40 Мск Власти Перми заявили о необходимости развивать газовые заправки
Ранее 22.10.2018 11:09 Мск Инновационный общественный транспорт представили в Перми
Ранее 16.10.2018 10:35 Мск С нового года в Перми начнут внедрять новую транспортную модель

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1769

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети