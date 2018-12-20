Департамент транспорта Перми перешел под кураторство Людмилы Гаджиевой

С 1 января департамент дорог и транспорта переходит под кураторство замглавы администрации Людмилы Гаджиевой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что общественный транспорт - прежде всего социальная услуга. Он заявил, что под руководством Людмилы Гаджиевой в отрасли образования произошли качественные преобразования, которые дали весомые результаты.

"Построенные школы, например, "Мастерград", "Город дорог", новые корпуса школ №59 и №42, детские сады, такие как "Конструктор успеха", "Эрудит", достижения пермских школьников на всероссийских и международных олимпиадах, ее колоссальный межведомственный опыт, я считаю, что она может применить аналогичный подход в отрасли пассажирских перевозок, где целью всех изменений является ориентация на потребности человека", - заявил глава региона.

Также Дмитрий Самойлов обозначил ключевые направления при переходе к новой транспортной модели. В частности необходимо составить и утвердить новую маршрутную сеть, разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города, новое тарифное меню, провести закупку подвижного состава.

Как сообщало Накануне.RU, о необходимости перехода к новой транспортной модели неоднократно говорил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Во время онлайн-конференции глава региона пообещал, что краевые власти весь 2019 год самым плотным образом будут заниматься общественным транспортом.

"Общественный транспорт – общественная услуга, и то, что мы ее отдали в руки частного бизнеса, который сам себя регулирует, где хочет ездит, где хочет не ездит – неправильно, потому что в результате пострадали поселки, село. Тарифы, чтобы съездить в больницу, стали неподъемными для многих категорий жителей", – заявил тогда глава региона.

Согласно новой транспортной модели, срок эксплуатации автобусов в Перми не должен превышать 10 лет, трамваев - 15 лет. Также запланирован поэтапный капитальный ремонт трамвайных путей и переход на низкопольный транспорт. Кроме того, проект предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, например, замену старых остановок на новые.