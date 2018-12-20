Департамент транспорта Перми перешел под кураторство Людмилы Гаджиевой

20 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Приволжский ФО Пермский край

Департамент транспорта Перми перешел под кураторство Людмилы Гаджиевой

С 1 января департамент дорог и транспорта переходит под кураторство замглавы администрации Людмилы Гаджиевой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что общественный транспорт - прежде всего социальная услуга. Он заявил, что под руководством Людмилы Гаджиевой в отрасли образования произошли качественные преобразования, которые дали весомые результаты.

"Построенные школы, например, "Мастерград", "Город дорог", новые корпуса школ №59 и №42, детские сады, такие как "Конструктор успеха", "Эрудит", достижения пермских школьников на всероссийских и международных олимпиадах, ее колоссальный межведомственный опыт, я считаю, что она может применить аналогичный подход в отрасли пассажирских перевозок, где целью всех изменений является ориентация на потребности человека", - заявил глава региона.

Также Дмитрий Самойлов обозначил ключевые направления при переходе к новой транспортной модели. В частности необходимо составить и утвердить новую маршрутную сеть, разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города, новое тарифное меню, провести закупку подвижного состава.

Как сообщало Накануне.RU, о необходимости перехода к новой транспортной модели неоднократно говорил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Во время онлайн-конференции глава региона пообещал, что краевые власти весь 2019 год самым плотным образом будут заниматься общественным транспортом.

"Общественный транспорт – общественная услуга, и то, что мы ее отдали в руки частного бизнеса, который сам себя регулирует, где хочет ездит, где хочет не ездит – неправильно, потому что в результате пострадали поселки, село. Тарифы, чтобы съездить в больницу, стали неподъемными для многих категорий жителей", – заявил тогда глава региона.

Согласно новой транспортной модели, срок эксплуатации автобусов в Перми не должен превышать 10 лет, трамваев - 15 лет. Также запланирован поэтапный капитальный ремонт трамвайных путей и переход на низкопольный транспорт. Кроме того, проект предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, например, замену старых остановок на новые.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Департамент транспорта Перми перешел под кураторство Людмилы Гаджиевой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: транспортная модель, трамвай, автобус, электробус, Максим Решетников, Дмитрий Самойлов, Людмила Гаджиева



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2018 18:40 Мск Губернатор Прикамья: Система общественного транспорта представляет собой исторически сложившийся хаос
Ранее 18.12.2018 13:20 Мск В Перми объявили конкурс на закупку газовых автобусов, но забыли про необходимую инфраструктуру
Ранее 05.12.2018 08:38 Мск Глава Перми объявил выговор двум начальникам департаментов администрации
Ранее 20.11.2018 14:40 Мск Власти Перми заявили о необходимости развивать газовые заправки
Ранее 22.10.2018 11:09 Мск Инновационный общественный транспорт представили в Перми
Ранее 16.10.2018 10:35 Мск С нового года в Перми начнут внедрять новую транспортную модель

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1931

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети