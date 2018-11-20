Власти Перми заявили о необходимости развивать газовые заправки

Депутаты пермской городской думы на сегодняшнем заседании рассмотрели вопрос об организации транспортного обслуживания Перми. С докладом по вопросу выступил начальник департамента дорог и транспорта Роман Залесинский, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил депутатам, что сегодня в городскую думу направлено письмо на согласование закупки подвижного состава автобусов на сумму 883 млн руб. 200 тыс руб. Заказчиком выступил департамент имущественных отношений администрации Перми.

Всего власти планируют закупить 85 автобусов.

"Полтора месяца назад горэлектротрансом закуплены пять автобусов. При формировании начальной максимальной стоимости мы рассчитывали на стоимость автобусов примерно в этих же параметрах, но те предложения, что поступили были несколько выше. При формировании начальной стоимости увеличили параметры и допустили до конкурса четыре производителя. По техническим параметрам практически все одинаковые", - сообщил Роман Залесинский.

Депутаты городской думы задали интересующие их вопросы. В частности парламентарии поинтересовались, на каком топливе будут ходить новые автобусы. Роман Залесинский ответил, что по плану закупки 65 автобусов - на дизельном топливе, 25 - на газовом.

"Если бы была развита сеть заправочных станций газовых, и не было проблем с газовыми заправками, мы бы 100% купили газовых автобусов. Здесь и губернатор этот вопрос рассматривает. Мы пойдем в параллели с "Газпромом" и частными инвесторами по развитию газовых заправок", - заявил начальник департамента дорог и транспорта. Он отметил, что к 2024 г. в Перми должны курсировать порядка 70% автобусов на газомоторном топливе.

Напомним, закупка автобусов проходит в рамках перехода на новую транспортную модель. Согласно этой модели, срок эксплуатации автобусов в Перми не должен превышать 10 лет, трамваев - 15 лет. Также запланирован поэтапный капитальный ремонт трамвайных путей и переход на низкопольный транспорт. Кроме того, проект предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, например, замену старых остановок на новые.

Изменения будут внесены и в схему госзакупки. Сейчас на конкурс выставляются "маршруты", что приводит к гонкам между водителями в "борьбе" за пассажира и выручку. Устранить эту проблему сможет закупка авточаса работы перевозчика. Контракты будут заключаться на срок до семи лет, а их стоимость будет зависеть от расходов на зарплаты водителям и кондукторам, налоговых отчислений и расходов на техническое обслуживание, использования систем безналичной платы за проезд. Оплачена работа будет после проверки качества работы перевозчика.