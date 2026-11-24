ФСБ задержала двух жителей Тюменской области за обеспечение работы сим-боксов для мошенников

В Тюменской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к незаконному использованию абонентского терминала пропуска трафика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, фигуранты действовали из корыстной заинтересованности по указанию третьих лиц. Они использовали абонентский терминал пропуска трафика (сим-бокс) и обеспечивали его работу, чтобы дистанционные мошенники могли совершать противоправные деяния.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 2 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за период до трёх лет. Также предусмотрено лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 4 лет или без такового.