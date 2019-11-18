Поставщик трамваев в Перми определен: но договор пока не заключают

Власти Перми определили победителя электронного аукциона на поставку восьми односекционных трамваев и одного большого - трехсекционного, который будет ходить от Перми II до микрорайона Висим, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, контракт за 462,3 млн руб. планируется заключить с компанией "Транспортные системы". Однако пока Пермское УФАС рассматривает жалобу компании "Уралтрансмаш" (Екатеринбург, входит в "Ростех"), договор не может быть заключен.

Суть претензий компании состоит в том, что под параметры, указанные в техническом задании, попадают трамваи только одного производителя "Транспортные системы".

Эта компания серийно выпускает электрический пассажирский транспорт со 100% низким уровнем пола пассажирского салона. Не имеющий аналогов односекционный трамвай модели 71-911 "Сити-Стар" (City Star), и его модификация 71-911Е (для ширины колеи трамвайного пути 1435 мм), двухсекционный трамвай 71-923 "Богатырь", трехсекционный трамвай 71-922 "Варяг", трехсекционный трамвай 71-931 "Витязь", а также трехсекционный трамвай 71-931 М "Витязь-М".

Каждый вагон должен быть оборудован навигационным оборудованием, видеорегистратором, внешней и внутренней камерами видеонаблюдения, информационным табло, датчиком учета пассажиропотока, роутером и устройством для зарядки валидатора. Кроме того, все трамваи должны быть выпущены в этом году.

Сейчас антимонопольщики ждут ответ на запрос из Минска, направленный в ЗАО "Штадлер". В нем компания должна представить ответ, производит ли она оба вида трамваев, на которых была объявлена закупка. В случае положительного ответа, жалобу "Уралтрансмаша" признают необоснованной.



