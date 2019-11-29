Власти Перми заключили контракт на поставку трамваев нового поколения

Власти Перми заключили контракт на поставку восьми односекционных трамваев и одного большого - трехсекционного, который будет ходить от Перми II до микрорайона Висим, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным с сайта закупок, договор заключен 27 ноября, с компанией "Транспортные системы". Стоимость контракта — 462,3 млн руб. Ожидается, что два новых вагона прибудут в Пермь 15 декабря, остальные — в мае следующего года.

"Транспортные системы" серийно выпускает электрический пассажирский транспорт со 100% низким уровнем пола пассажирского салона. Не имеющий аналогов односекционный трамвай модели 71-911 "Сити-Стар" (City Star), и его модификация 71-911Е (для ширины колеи трамвайного пути 1435 мм), двухсекционный трамвай 71-923 "Богатырь", трехсекционный трамвай 71-922 "Варяг", трехсекционный трамвай 71-931 "Витязь", а также трехсекционный трамвай 71-931 М "Витязь-М".

Каждый вагон должен быть оборудован навигационным оборудованием, видеорегистратором, внешней и внутренней камерами видеонаблюдения, информационным табло, датчиком учета пассажиропотока, роутером и устройством для зарядки валидатора. Кроме того, все трамваи должны быть выпущены в этом году.

Компания "Уралтрансмаш" (Екатеринбург, входит в "Ростех") пыталась оспорить итоги конкурса, но ей это не удалось - УФАС признало жалобу не обоснованной.