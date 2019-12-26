Пермские троллейбусы будут переданы Березникам до конца этого года

Пермские троллейбусы будут переданы Березникам до конца этого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

"Пермгорэлектротранс" напрямую передаст троллейбусы березниковскому МУПу.

"Администрация города Перми находится в тесном взаимодействии с правительством Пермского края. Учитывая выделение краевого соцфинансирования на приобретение автобусов и трамваев для нужд города, прорабатывается возможность безвозмездной передачи троллейбусов напрямую в город Березники от МУП "Пермгорэлектротранс". Передача имущества будет проведена в соответствие с законодательством", - говорится в сообщении.

Березники претендуют на весь объем троллейбусного парка Перми. Передача троллейбусов происходит в рамках перехода на новую транспортную модель.

Напомним, ранее власти города Березники объявляли электронный аукцион на транспортировку троллейбусов. Победителем стала компания "Феникс". Цена контракта 737 тыс. руб.