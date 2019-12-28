14 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
трамвай нового поколения, общественный транспорт, трехсекционный трамвай (2019) | Фото: gorodperm.ru

Изготовитель выясняет причины неполадки у нового трехсекционного трамвая, доставленного в Пермь

Специалисты завода "ПК Транспортные системы" выясняют причины неполадки у нового, трехсекционного трамвая "Лев", который недавно был приобретен в собственность города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Само оборудование, по словам специалистов техслужбы, работоспособно, однако на линии периодически происходит сбой в программном обеспечении. Трамвай находится на гарантии, потому диагностика и устранение неполадок ведется за счет изготовителя.

Сам трамвай прибыл в Пермь 16 декабря. Его стоимость составляет 108,3 млн руб. Вместимость трамвая составляет 250 человек. Также в город был доставлен односекционный трамвай "Львенок".

трамвай нового поколения, общественный транспорт, трехсекционный трамвай(2019)|Фото: gorodperm.ru

Общая цена контракта на поставку восьми односекционных трамваев и одного большого трехсекционного составила 462,3 млн руб. Остальные вагоны прибудут в Пермь весной.

Отметим, что по решению главы Перми проезд в новых трамваях с 23 декабря по 8 января будет бесплатным. А в новогоднюю ночь бесплатный проезд будет на восьми автобусных и трех трамвайных маршрутах, которые будут курсировать по городу.

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Изготовитель выясняет причины неполадки у нового трехсекционного трамвая, доставленного в Пермь

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Теги: трамвай нового поколения, общественный транспорт, трехсекционный трамвай



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