18 Декабря 2018
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В Перми объявили конкурс на закупку газовых автобусов, но забыли про необходимую инфраструктуру

Принятый на сегодняшнем заседании бюджет Перми подвергнется первым корректировкам в январе-феврале следующего года. Об этом заявил замглавы Анатолий Дашкевич во время заседания пермской городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Корректировки бюджета будут связаны с необходимостью приобретения инфраструктуры для эксплуатации газомоторных автобусов. В настоящий момент необходимого оборудования для использования таких автобусов нет. Между тем, департамент имущественных отношений администрации Перми уже объявил два аукциона на покупку автобусов. Первый аукцион предполагает закупку 65 дизельных автобусов. Начальная цена контракта - 656 млн руб., или 10,1 млн руб. - за единицу. Второй аукцион объявлен на покупку 20 газомоторных автобусов. Цена контракта составляет 226 млн руб. Стоимость одного автобуса 11,3 млн руб.

Депутат гордумы Вероника Куликова во время рассмотрения проекта бюджета поинтересовалась, почему в бюджет не заложены средства на покупку оборудования для эксплуатации газомоторных автобусов. Она также заявила, что на оборудование для таких автобусов потребуется порядка 209 млн руб. Анатолий Дашкевич заявил, что сумма будет другая.

"В течение января месяца мы озвучим те затраты, которые нам необходимо будет понести для приобретения оборудования. Они будут, конечно, не с такой цифрой, что озвучила Вероника Куликова, после этого у нас будет возможность спокойно зайти на январскую или февральскую думу и подкорректировать бюджет", - сообщил замглавы.

Напомним, закупка автобусов проходит в рамках перехода на новую транспортную модель. Согласно этой модели, срок эксплуатации автобусов в Перми не должен превышать 10 лет, трамваев - 15 лет. Также запланирован поэтапный капитальный ремонт трамвайных путей и переход на низкопольный транспорт. Кроме того, проект предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, например, замену старых остановок на новые.

20 ноября депутаты согласовали покупку 85 автобусов на сумму 883 млн руб. 200 тыс руб. Также парламентарии во время заседания напомнили, что в сентябре власти закупали пять автобусов марки "Воглобас". Общая стоимость покупки тогда составила 9,9 млн руб. Было отмечено, что после изменения документации стоимость автобуса выросла от 1 млн до 2 млн руб., хотя при покупке машин оптом цена, напротив, должна снижаться. После стало известно, что глава Перми Дмитрий Самойлов объявил выговоры начальнику департамента дорог и транспорта Перми Роману Залесинскому и начальнику департамента имущественных отношений Михаилу Берникову из-за некачественной подготовки аукционной документации. Замглавы Анатолию Дашкевичу было сделано замечание.

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В Перми объявили конкурс на закупку газовых автобусов, но забыли про необходимую инфраструктуру

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Теги: газомоторное топливо, газовые заправки, автобусы, новая транспортная модель, закупка



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