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Общество Пермский край
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми на фоне роста цены на проезд из трамваев уберут кондукторов

В Перми с 1 января 2022 г. откажутся от кондукторов на всех трамвайных маршрутах, аналогичную меру продолжат внедрять в автобусах, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Следующий большой шаг - январь. В январе у нас все трамваи будут работать без кондукторов. К ним присоединится часть автобусных маршрутов", - сказал ТАСС начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин.

В мэрии планируют к апрелю 2022 г. перевести весь общественный транспорт города на работу без кондукторов. Сейчас в Перми так работают 13 маршрутов. По подсчётам городских властей, на этих маршрутах число безбилетников составляет 17-20%. Снизить этот показатель планируют за счёт как увеличения количества проверок, так и роста штрафа за безбилетный проезд. По планам администрации, наказание за проезд без оплаты будет увеличено с 500 до 2,5 тыс. руб.

Напомним, в начале года эксперимент по "бескондукторной" работе проходил на двух автобусных (№№4 и 80) и одном трамвайном маршруте (№6). За два месяца, что длился эксперимент, по этим маршрутам проехали 1,5 млн пассажиров. По итогам тестового периода были выявлены моменты, требующие доработки. В частности, выяснилось, что более 60% пассажиров воспользовались валидаторами, еще 17% ездили "зайцами".

Во время эксперимента выяснилось, что надо перевести систему пересадок в электронный формат – через транспортную карту. Это позволит существенно упростить процесс фиксирования пересадки: для этого будет достаточно повторно приложить свой проездной с валидатору в новом автобусе, полагают в администрации. Также стало значительно меньше пассажиров, которые платят за проезд наличными, - таких к концу испытаний оказалось 12%. Контролеры "Гортранса" выяснили, что 42% "зайцев" столкнулись с техническими трудностями при безналичной оплате.

Отмена кондукторов в трамваях идёт на фоне роста цены билета в общественном транспорте Перми – с 10 января 2022 г. стоимость проезда вырастет с 26 до 33 руб. Кроме того, отменят бесплатные пересадки.

Теги: трамвай, кондуктор, Пермь, Алексей Путин



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