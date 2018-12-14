В голосовании о доименовании аэропорта Нижневартовска сменился лидер

На первое место во втором туре голосования по выбору имени для аэропорта Нижневартовска вышел советский организатор нефтяной и газовой промышленности Виктор Муравленко. Ранее лидировал экс-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Филипенко, передает корреспондент Накануне.RU.

В голосовании приняли участие почти 5,5 тыс. человек. За Муравленко отдали голоса 40%, у Филипенко - 35%. Военный летчик Николай Архангельский пока что на третьем месте с большим отставанием. Виктор Муравленко внес большой вклад как в разработку и освоение Самотлорского месторождения нефти, так и в строительство Нижневартовска. Он лично курировал все вопросы, связанные с формированием нефтегазового комплекса и с развитием города нефтяников

Голосование продлится до 23 декабря. Напомним, в первом туре жители проголосовали за за имя первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Курбан оглы Салманова, однако он же стал победителем в Сургуте.