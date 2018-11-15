15 Ноября 2018
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Александр Моор проголосовал за Менделеева в проекте "Великие имена России"

Губернатор Тюменской области Александр Моор через социальные сети призвал жителей региона принять участие в проекте "Великие голоса России" и отдать свой голос за земляка, имя которого будет присвоено аэропорту Рощино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Я свой выбор уже сделал и проголосовал за поистине великого сибиряка, создателя Периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева", - сообщил губернатор.

Отметим, что за имя Дмитрия Менделеева конкурируют еще несколько аэропортов.

Великий ученый Дмитрий Менделеев родился в Тюменской области. Свое детство провел в Тобольске и стал первым почетным гражданином этого города. Также аэропорт может получить имя автора сказки "Конек-горбунок" Петра Ершова или организатора нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири Виктора Муравленко.

Голосование продлится до 30 ноября.

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Александр Моор проголосовал за Менделеева в проекте "Великие имена России"

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Теги: Рощино, Великие имена России, Александр Моор, Дмитрий Менделеев



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