Филипенко, Ермак, Менделеев. Определен шорт-лист новых имен для аэропортов "тюменской матрешки"

Экспертный совет проекта "Великие имена России" сформировал списки имен для переименования аэропортов Ямала, Югры и Тюменской области. Итоги голосования оглашены на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тройка" имен для аэропорта Нового Уренгоя - организатор советской нефтяной геологии Иван Михайлович Губкин, Сабит Атаевич Оруджев, положивший начало освоению Уренгойского газового месторождения, и геологоразведчик Василий Тихонович Подшибякин.

Тюменский аэропорт Рощино может получить имя химика Дмитрия Ивановича Менделеева, автора сказки "Конек-горбунок" Петра Павловича Ершова или организатора нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири Виктора Ивановича Муравленко.

В Югре планируется присвоить имена выдающихся людей сразу двум аэропортам. Для нижневартовского хаба выбраны имена участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского, первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Курбан оглы Салманова и первого губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александра Васильевича Филипенко. Отметим, что два последних также попали в шорт-лист имен для аэропорта Сургута. Третьим в списке стал Ермак Тимофеевич, который первым из русских землепроходцев ступил на сибирскую землю для освоения края.

Финальное голосование продлится до 30 ноября.