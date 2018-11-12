12 Ноября 2018
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область

Филипенко, Ермак, Менделеев. Определен шорт-лист новых имен для аэропортов "тюменской матрешки"

Экспертный совет проекта "Великие имена России" сформировал списки имен для переименования аэропортов Ямала, Югры и Тюменской области. Итоги голосования оглашены на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тройка" имен для аэропорта Нового Уренгоя - организатор советской нефтяной геологии Иван Михайлович Губкин, Сабит Атаевич Оруджев, положивший начало освоению Уренгойского газового месторождения, и геологоразведчик Василий Тихонович Подшибякин.

Тюменский аэропорт Рощино может получить имя химика Дмитрия Ивановича Менделеева, автора сказки "Конек-горбунок" Петра Павловича Ершова или организатора нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири Виктора Ивановича Муравленко.

В Югре планируется присвоить имена выдающихся людей сразу двум аэропортам. Для нижневартовского хаба выбраны имена участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского, первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Курбан оглы Салманова и первого губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александра Васильевича Филипенко. Отметим, что два последних также попали в шорт-лист имен для аэропорта Сургута. Третьим в списке стал Ермак Тимофеевич, который первым из русских землепроходцев ступил на сибирскую землю для освоения края.

Финальное голосование продлится до 30 ноября.

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Филипенко, Ермак, Менделеев. Определен шорт-лист новых имен для аэропортов "тюменской матрешки"

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Теги: веливие имена России, аэропорты, Ермак, филипенко,



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