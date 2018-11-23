23 Ноября 2018
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Аэропорты Югры конкурируют за право присвоить имя первооткрывателя нефти

Сургутский и Нижневартовский аэропорты стали конкурентами за право присвоить воздушной гавани имя первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Курбан оглы Салманова, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно предварительным результатам голосования, Фарман Салманов лидирует как в сургутском, так и в нижневартовском аэропорту. В Сургуте за него проголосовали 23 689 человек. Ближайший лидер - Ермак отстает с существенным отрывом. За него проголосовали всего 11 437 человек. В Нижневартовске - 7 935 человек хотят чтобы аэропорту было присвоено имя Фармана Салманова, на втором месте участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Николай Архангельский.

Отметим, что аналогичная ситуация сложилась еще с несколькими аэропортами. Так, например, за имя Михаила Ломоносова конкурируют аэропорт Архангельска и московский аэропорт Домодедово, За имя Петра I борются Санкт-Петербург, Воронеж и Астрахань, Михаила Лермонтова - Пенза и Минводы, Сергей Королев - Самара и московский аэропорт Внуково.

В Общественной палате отмечают, что считать победителя будут по проценту от проголосовавших, либо по проценту от жителей этого региона.

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Аэропорты Югры конкурируют за право присвоить имя первооткрывателя нефти

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Теги: Фарман Салманов, аэропорт Сургута, аэропорт Нижневартовска



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