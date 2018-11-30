Тюменскому аэропорту присвоят имя Менделеева, а в Югре пройдет второй тур

В Югре пройдет второй тур голосования конкурса "Великие имена России", передает корреспондент Накануне.RU.

Жители Сургута и Нижневартовска хотят, чтобы их аэропортам было присвоено имя первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Курбан оглы Салманова. Имя заслуженного геолога Российской Федерации по-прежнему с большим отрывом лидирует в списках двух городов.

В Сургуте за присвоение аэропорту имени Фармана Салманова в настоящий момент проголосовали 38 тыс. 506 человек. Это 60% от общего числа голосов. Второй в списке - Ермак набрал только 29% или 18 тыс. 979 голосов.

В Нижневартовске разрыв между именами меньше - 10%, но все равно обогнать лидера голосования вряд ли удастся. За присвоение аэропорту имени Фармана Салманова проголосовали 47% вартовчан - или 19 тыс. 222 человек, на втором месте имя участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза Николая Архангельского - 37% или 15 тыс. 140 человек.

Добавим, что тюменскому аэропорту "Рощино" будет присвоено имя великого ученого, создателя Периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева. На это имя, помимо тюменского аэропорта претендовали Набережные Челны и Москва (Шереметьево). Однако лидером Менделеев стал только у тюменцев.

Голосование завершится сегодня.

Отметим, что экспертный совет конкурса "Великие имена России" на заседании 22 ноября обсудил ход итогового голосования и принял решение о проведении второго тура в случае, если один и тот же кандидат победит сразу в нескольких регионах. Критерии, по которым будет определяться победа такого кандидата, будут определены в ближайшее время по результатам дополнительных консультаций. На сегодняшний день рассматриваются две возможные опции: определить победителя по проценту набранных голосов от населения города или от общего количества проголосовавших за аэропорт.



Второй тур пройдет с 5 по 14 декабря, голосование будет проводиться только онлайн — на сайте великиеимена.рф и в социальных сетях. Для формирования обновленных шорт-листов городам-участникам добавят по одному имени (следующему за финалистами) из отчета ВЦИОМ.



Итоговое заседание экспертного совета, на котором будут приняты решения о победителях и регионах, в которых пройдут вторые туры, пройдет 3 декабря.