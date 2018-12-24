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Аэропорт Нижневартовска получил имя Виктора Муравленко

Участники голосования проекта "Великие имена России" выбрали имя для аэропорта Нижневартовска. По итогам второго тура большинство голосов получил Виктор Муравленко, передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам первого тура победу в голосовании одержал первооткрыватель нефти в Сибири Фарман Курбан оглы Салманов, но он же стал победителем в Сургуте.

Виктор Муравленко во втором туре получил 58% голосов. На втором месте с 25% находится первый губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Филипенко.

Виктор Муравленко - организатор нефтяной и газовой промышленности Сибири. В его биографии Муравленко значатся почти все нефтяные районы СССР - от Баку до Сахалина. Участвовал в становлении нефтегазового комплекса Западной Сибири, под его непосредственным руководством она превратилась в крупнейший нефтедобывающий регион страны.

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Аэропорт Нижневартовска получил имя Виктора Муравленко

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Теги: Нижневартовск, аэропорт, Муравленко, Великие имена России



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