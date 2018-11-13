Югра пойдет в переименовании дальше других регионов. На очереди - улицы и микрорайоны

Вслед за аэропортами имена известных людей могут получить микрорайоны и улицы Югры. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель окружной Общественной палаты Ирина Максимова. Инициатива с представителями муниципалитетов будет обсуждаться в декабре.

В проект "Великие имена России" попали аэропорты Сургута и Нижневартовска. При этом два из трех имен, вышедших в финал голосования, дублируются, это первооткрыватель нефти в Сибири Фарман Курбан оглы Салманов и первый губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Филипенко.

"В случае, если в Сургуте и Нижневартовске выберут одного и того же человека, окончательное решение будет принято с учетом наибольшего количества голосов", - рассказал исполняющий обязанности директора департамента общественных и внешних связей Югры Константин Репин.

Если в Нижневартовске кандидат наберет 1001 голос, а в Сургуте – 1000, то его именем назовут аэропорт Нижневартовска, привел пример Репин. Вопрос переименования другого хаба будет решен во втором туре.

Итоги голосования станут известны 5 декабря. В декабре общественная палата Югры планирует поднять вопрос о присвоении имен вновь создаваемым микрорайонам и улицам в разных городах региона, рассказала Ирина Максимова. Также фамилии известных личностей получат культурные, социальные и образовательные учреждения округа.

"У нас почти в каждом муниципалитете есть аэропорт. Конечно, хотелось бы, чтобы все они носили имена своих земляков, которые внесли огромный вклад в развитие не только Югры, но и всей России", – сказала Максимова.

Идея будет реализована в случае массовой поддержки жителей.