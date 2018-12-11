Александр Филипенко лидирует во втором туре конкурса "Великие имена России"

Опубликованы предварительные итоги второго тура конкурса "Великие имена России". В Нижневартовске лидером голосования является первый губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Филипенко, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент его поддержали 257 человек, или 39%. На втором месте нефтяник Виктор Муравленко - 34% или 226 голосов. Третье место у военного летчика Николая Архангельского - 26% или 173 голоса.

Отметим, что это первые итоги, и все еще может измениться. В прошлый раз имя Александра Филипенко было третьим в списке. Отдать свой голос за известного земляка вартовчане смогут до 20 декабря.

Напомним, в первом туре Сургут и Нижневартовск конкурировали за имя первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Курбан оглы Салманова. По итогам голосования было принято решение о присвоении этого имени аэропорту Сургута.