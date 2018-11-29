У Высокинского появились вопросы к Ярошевской из-за ледового городка в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга обсудили возведение ледового городка в Екатеринбурге. На заседании оргкомитета у чиновников появились вопросы по поводу сроков строительства городка, передает корреспондент Накануне.RU.

Дело в том, что компания "Айс-проект 2000", которая занимается ледовым городком, якобы преждевременно закрыла парковку на Площади 1905 года. По некоторым данным, главу Екатеринбурга Александра Высокинского не устроило, что рабочие целую неделю не приступали к строительным работам. Свою озабоченность мэр высказал исполняющей обязанности начальника управления культуры Татьяне Ярошевской.

В городской администрации Накануне.RU подтвердили, что власти обсуждали сегодня эту тему, однако от комментариев по поводу упреков в адрес чиновников там воздержались.

Сама Ярошевская на сегодняшней пресс-конференции, посвященной Уральской биеннале, не стала комментировать претензии по ледовому городку.

Отметим, что строительство ледового городка на главной площади города официально началось 19 ноября, тогда же и закрыли парковку. Предполагается, что весь процесс строительства городка займет 40 дней. Для горожан эту площадку откроют 28 декабря, а разбирать городок планируют уже 20 января нового года.