29 Ноября 2018
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У Высокинского появились вопросы к Ярошевской из-за ледового городка в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга обсудили возведение ледового городка в Екатеринбурге. На заседании оргкомитета у чиновников появились вопросы по поводу сроков строительства городка, передает корреспондент Накануне.RU.

Дело в том, что компания "Айс-проект 2000", которая занимается ледовым городком, якобы преждевременно закрыла парковку на Площади 1905 года. По некоторым данным, главу Екатеринбурга Александра Высокинского не устроило, что рабочие целую неделю не приступали к строительным работам. Свою озабоченность мэр высказал исполняющей обязанности начальника управления культуры Татьяне Ярошевской.

В городской администрации Накануне.RU подтвердили, что власти обсуждали сегодня эту тему, однако от комментариев по поводу упреков в адрес чиновников там воздержались.

Сама Ярошевская на сегодняшней пресс-конференции, посвященной Уральской биеннале, не стала комментировать претензии по ледовому городку.

Отметим, что строительство ледового городка на главной площади города официально началось 19 ноября, тогда же и закрыли парковку. Предполагается, что весь процесс строительства городка займет 40 дней. Для горожан эту площадку откроют 28 декабря, а разбирать городок планируют уже 20 января нового года.

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У Высокинского появились вопросы к Ярошевской из-за ледового городка в Екатеринбурге

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Теги: Александр Высокинский, ледовый городок



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