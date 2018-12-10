10 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

"Даже ёлку привезти нормально не могут". Жителей Екатеринбурга возмутил инцидент с доставкой дерева

Жителей Екатеринбурга возмутил инцидент с новогодней ёлкой, которую не смогли доставить на Площадь 1905 года вовремя. По данным мэрии, 18-меровая ель прибудет сегодня вечером. В минувшее воскресенье многие люди ждали появление дерева на улице, рядом с ледовым городком, но новогоднего чуда не случилось, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ёлку собирались встречать празднично. Передачу праздничного дерева в распоряжение города должен был осуществить лично Дед Мороз в сопровождении музыкантов танцующего оркестра "Уралбенд" и "Танцующих Медведей Тедди бойс шоу".

Но что-то пошло не так, и дерево не привезли в нужное время и нужное место.

"Как обидно, что ель на площади не видно. Замерз ждать", - пишет Григорий.

А некоторым пользователем не понравился тот факт, что мэрия города не смогла организовать доставку дерева из лесного массива под Михайловском, что находится в 130 км от Екатеринбурга.

"Даже ёлку привезти не могут нормально", "Вся суть нашей великой державы в одном посте", "Да что же такое? Все через одно место. Даже ёлку привезти нормально не могут", "Элементарно ёлку привезти не могут нормально, о чём можно большем вести речь. Надо же какой абсурд", - пришли к общему мнению уральцы.

Гости анонсированного праздника застали только несколько деревьев от 6 до 12 метров, которые тоже будут украшать ледовый городок.

По некоторым данным, грузовик с ёлкой застрял с сугробах, а кто-то сообщает, что возникли проблемы с документами на перевозку ёлки. В администрации это прокомментировали, как "рабочий технический момент".

Стоит отметить, что живое дерево на Площади 1905 года будет установлено впервые после пятнадцатилетнего перерыва. Кто инициатор такой идеи - неизвестно. Но не стоит отрицать тот факт, что новый год уральцы встретят с живой ёлкой и новым мэром Екатеринбурга Александром Высокинским.

Ранее он поручил украсить город к Новому году, чтобы создать праздничное настроение у горожан.

Это не первый инцидент с новым ледовым городком. До этого на заседании оргкомитета у чиновников появились вопросы по поводу сроков строительства городка.

Дело в том, что компания "Айс-проект 2000", которая занимается ледовым городком, якобы преждевременно закрыла парковку на Площади 1905 года. По некоторым данным, Высокинского не устроило, что рабочие целую неделю не приступали к строительным работам. Свою озабоченность мэр высказал исполняющей обязанности начальника управления культуры Татьяне Ярошевской.

Отметим, что строительство ледового городка на главной площади города официально началось 19 ноября, тогда же и закрыли парковку. Предполагается, что весь процесс строительства городка займет 40 дней. Для горожан эту площадку откроют 28 декабря, а разбирать городок планируют уже 20 января нового года.

ледовый городок, администрация, Екатеринбург(2017)|Фото: Накануне.RU

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"Даже ёлку привезти нормально не могут". Жителей Екатеринбурга возмутил инцидент с доставкой дерева

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Теги: екатеринбург, ледовый городок, ёлка, инцидент, уральцы



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