Ледовый городок в Екатеринбурге готов на 60%

Ледовый городок в Екатеринбурге на площади 1905 года готов на 60%. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов проверил ход работы.

Торжественное открытие городка состоится уже 28 декабря.

По информации директора компании-подрядчика Николая Наумчука, ежедневно на объекте трудится не менее 70 рабочих. Также работают и представители команд-участниц фестиваля ледовых скульптур.

"На сегодняшний день запланированный объем работ на площади 1905 года выполнен уже примерно на 60%. Для нужд строительства завезен практически весь необходимый объем льда. Внутренние конструкции городка также имеют высокую степень готовности. Главная елка заняла свое место в центре площади. Ели поменьше также устанавливаются и украшаются световой иллюминацией. Смонтировано большинство горок", – добавил Баранов.

Отметим, что в 2019 году исполняется 140 лет со дня рождения Павла Бажова. Именно поэтому городские власти решили посвятить праздник его сказам. Предполагается, что ледовый городок превратится в "Бажовский" лес с огромными сугробами, огнями, и наполнится героями писателя.

Также, впервые после пятнадцатилетнего перерыва будут установлены живые ёлки. Рядом с главным деревом установят еще восемь ёлок от 6 до 12 метров.