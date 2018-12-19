Уральские города вошли в список городов с самой высокой новогодней ёлкой

Екатеринбург вошел в ТОП городов России с самой высокой новогодней елкой.

Как сообщили Накануне.RU в аналитическом агентстве "ТурСтат", в список вошли 20 городов.

Так, рейтинг возглавил Красноярск, где установлена 55-метровое новогоднее дерево. Также в тройке - Уфа (34 м) и Тула (32 м). В Тюмени стоит новогодняя ёлка высотой 30 м, в Иркутске - 27,5 м, в Москва - 27 м. Далее в списке идут: Воронеж (26 м), Санкт-Петербург (25 м), Самара (25 м), Ставрополь (25 м), Пенза (25 м), Краснодар (23 м), Нижний Новгород (22 м), Новосибирск (22 м), Пермь (22 м), Екатеринбург (21 м), Казань (20 м), Челябинск (20 м), Ростов-на-Дону (20 м) и Волгоград (18 м).

В большинстве городов высота главных городских елок осталась такой же, как и в прошлую зиму, а в некоторых случаях даже стала меньше. Выше стала главная елка в Красноярске, столице зимней Универсиады-2019.

Примечательно, что в Москве и Уфе главные ели - живые.

Главная елка Екатеринбурга на площади 1905 года высотой 21 метр была установлена 14 декабря.