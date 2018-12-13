13 Декабря 2018
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В Екатеринбург всё-таки привезли главную ёлку для ледового городка

В Екатеринбург всё-таки привезли главную ёлку, которую установят в центре города на площади 1905 года. Фура доставила дерево в ночь с 12 на 13 декабря. До этого прибытие планировалось в воскресенье, но позже срок перенесли. Сейчас рабочие продолжают подготавливать ледовый городок, который откроется 28 декабря, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что живая 18-меровая ель будет установлена впервые после пятнадцатилетнего перерыва. Всего живых ёлок планируется установить до 8 штук, но разного размера - от 6 до 12 метров.

ледовый городок, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

ледовый городок, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Главную ёлку планируется поставить в ближайшие дни.

ледовый городок, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

ледовый городок, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Передачу дерева в распоряжение города осуществил лично Дед Мороз в сопровождении музыкантов танцующего оркестра "Уралбенд" и "Танцующих Медведей Тедди бойс шоу". Однако в такое позднее время встречали дерево лишь представители мэрии, журналисты и рабочие.

ледовый городок, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

ледовый городок, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что по официальным данным, вовремя доставить дерево не получилось из-за волокиты с документами. У организации, которая занималась транспортировкой дерева, не было разрешающих документов. В результате новый подрядчик оформлял новое разрешение на вывоз ёлки. Процедура согласования заняла четыре дня.

ледовый городок, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что строительство ледового городка на главной площади города официально началось 19 ноября, тогда же и закрыли парковку. Предполагается, что весь процесс строительства городка займет 40 дней. Для горожан эту площадку откроют 28 декабря, а разбирать городок планируют уже 20 января нового года.

Напомним, что в минувшее воскресенье многие люди ждали появление дерева на улице, рядом с ледовым городком, но новогоднего чуда не случилось.

Новогоднюю ель привезли из лесного массива под Михайловском, что находится в 130 км от Екатеринбурга.

ледовый городок, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

ледовый городок, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбург всё-таки привезли главную ёлку для ледового городка

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Теги: екатеринбург, ледовый городок, ёлка, уральцы, новый год



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