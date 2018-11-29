В ледовом городке на площади 1905 года в Екатеринбурге будет стоять 18 метровая живая ёлка

29 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

В ледовом городке на площади 1905 года в Екатеринбурге будет стоять 18 метровая живая ёлка

Специалисты уже выбрали 18 метровую живую ёлку, которая украсит ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, дерево привезут из Михайловска.

Уже в середине декабря ёлку доставят в уральскую столицу. Также в окрестностях Михайловска определены еще восемь живых ёлок ростом поменьше (от 6 до 12 метров), которые также будут в ледовом городке.

Пока же на площади 1905 года строители ведут монтаж деревянных конструкций, которые составят основу сооружений будущего новогоднего городка.

Напомним, что в преддверии нового 2019 года, согласно планам муниципалитета, в центре Екатеринбурга должен будет "вырасти" настоящий уральский лес, который дополнят различные ледовые скульптуры и сооружения, хорошо известные в России и за рубежом благодаря знаменитым сказам Павла Бажова.

На этот раз домики-палатки продавцов сувениров и еды расположатся вокруг главной новогодней елки Екатеринбурга.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В ледовом городке на площади 1905 года в Екатеринбурге будет стоять 18 метровая живая ёлка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ледовый городок, площадь 1905 года, новый год



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 29.11.2018 15:56 Мск У Высокинского появились вопросы к Ярошевской из-за ледового городка в Екатеринбурге

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.10.2018 08:28 Мск Сказочный Бажовский лес. Ледовый городок в Екатеринбурге построят за 40 дней
Ранее 23.10.2018 12:19 Мск "От Ледового города до ярмарки выходного дня". Парковку на Площади 1905 года в Екатеринбурге хотят убрать
Ранее 16.10.2018 12:19 Мск Ледовый городок в Екатеринбурге посвятят сказам Бажова

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2096

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети