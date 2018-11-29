В ледовом городке на площади 1905 года в Екатеринбурге будет стоять 18 метровая живая ёлка

Специалисты уже выбрали 18 метровую живую ёлку, которая украсит ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, дерево привезут из Михайловска.

Уже в середине декабря ёлку доставят в уральскую столицу. Также в окрестностях Михайловска определены еще восемь живых ёлок ростом поменьше (от 6 до 12 метров), которые также будут в ледовом городке.

Пока же на площади 1905 года строители ведут монтаж деревянных конструкций, которые составят основу сооружений будущего новогоднего городка.

Напомним, что в преддверии нового 2019 года, согласно планам муниципалитета, в центре Екатеринбурга должен будет "вырасти" настоящий уральский лес, который дополнят различные ледовые скульптуры и сооружения, хорошо известные в России и за рубежом благодаря знаменитым сказам Павла Бажова.

На этот раз домики-палатки продавцов сувениров и еды расположатся вокруг главной новогодней елки Екатеринбурга.