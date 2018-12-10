Установку главной ёлки Екатеринбурга перенесли на целые сутки

В Екатеринбурге переносится установка самой главной ёлки в центре города на сутки. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, дерево привезут сегодня вечером.

По некоторым данным, грузовик с ёлкой застрял с сугробах, а кто-то сообщает, что возникли проблемы с документами на перевозку ёлки.

В администрации это прокомментировали, как "рабочий технический момент".

Напомним, что передачу праздничного дерева в распоряжение города должен осуществит лично Дед Мороз в сопровождении музыкантов танцующего оркестра "Уралбенд" и "Танцующих Медведей Тедди бойс шоу".

В минувшее воскресенье уральцы так и не дождались ёлку.

Новогоднюю ель привезут из лесного массива под Михайловском, что находится в 130 км от Екатеринбурга. Также рядом с главной елкой установят еще восемь деревьев от 6 до 12 метров.

Стоит отметить, что живое дерево на Площади 1905 года будет установлено впервые после пятнадцатилетнего перерыва.