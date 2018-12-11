В Екатеринбург до сих пор не привезли главную ёлку для ледового городка

В Екатеринбург до сих пор не привезли главный символ Нового Года - 18-метровую ёлку, которая украсит ледовый городок на Площади 1905 года. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, точной даты доставки нет.

"Переделываем разрешительную документацию, поскольку объём ёлки больше, чем мы планировали", - добавили в пресс-службе администрации.

До этого сообщалось, что ёлку доставят в воскресенье, но позже срок перенесли на понедельник. Сейчас точной даты нет.

Отметим, что это вторая ёлка по счёту. Первое дерево дало трещину и сломалось.

Сейчас машину с деревом не пускают сотрудники ГИБДД, потому что у перевозчика нет разрешений на доставку именно такого груза. В администрации ранее это прокомментировали, как "рабочий технический момент".

Напомним, что в минувшее воскресенье многие люди ждали появление дерева на улице, рядом с ледовым городком, но новогоднего чуда не случилось.



Новогоднюю ель везут из лесного массива под Михайловском, что находится в 130 км от Екатеринбурга. Также рядом с главной елкой установят еще восемь деревьев от 6 до 12 метров.

Стоит отметить, что живое дерево на Площади 1905 года будет установлено впервые после пятнадцатилетнего перерыва.