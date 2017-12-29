На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку

В Москве на улице Сходненская (около дома 37) автобус врезался в остановку. СМИ сообщали о двух погибших, но в правоохранительных органах и МЧС опровергли эти данные, заявив о трех пострадавших. По данным очевидцев, в остановку врезался автобус 267-го маршрута (Метро "Планерная" - 8-й мкр. Митина).

Отметим, что это уже третий инцидент с участием автобуса в России за последнюю неделю. Так, 25 декабря на Славянском бульваре в столице автобус въехал в подземный переход. Он сбил людей, погибли четыре человека, пострадали 11.

В Казани в тот же день автобус въехал в двери мечети.

Между тем, к расследованию ЧП на Славянском бульваре по поручению главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина подключились наиболее квалифицированные следователи и опытные следователи-криминалисты. "Для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертных исследований, проводятся необходимые следственные действия. Произошедшему будет дана объективная правовая оценка, направленная, в том числе, на предупреждение аналогичных аварий в сфере пассажирских перевозок", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь в "Группе ГАЗ", куда входит Ликинский автобусный завод, выпустивший автобус-участник ДТП, заявили о том, что "с большей вероятностью" при аварии не была задействована ни одна тормозная система. В ГАЗе отметили, что автобус гарантированно бы остановился, поскольку эта модель транспортного средства оснащена двухконтурной тормозной системой.

"Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился", - приводит сообщение пресс-службы компании "Интерфакс".

Также в ГАЗе сообщили, что автобус был новым и был поставлен на учет только в январе 2017 года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в СКР заявили, что проверят версию о неисправности тормозной системы автобуса, накануне днем въехавшего в подземный переход вблизи станции метро "Славянский бульвар".

Напомним, в Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП спассажирским автобусом, в результате которого в подземном переходе погибли и пострадали люди.

Ранее водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре Москвы, высказал свою версию ЧП. С его слов, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение.

Версия умышленного ДТП и теракта не рассматривается. Автобус вылетел с остановки на лестницу подземки и остановился только когда застрял.